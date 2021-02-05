تحويل موضعي لحركة السير بين تطوان وشفشاون جراء انجراف للتربة

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الجمعة، عن تحويل موضعي لحركة السير بالطريق الوطنية رقم 2 بجماعة بنقريش على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين تطوان وشفشاون، بسبب وقوع انجراف للتربة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن المقطع الطرقي الرابط بين تطوان وشفشاون من الطريق الوطنية رقم 2 بالنقطة الكيلومترية 600+59 يعرف، منذ الاثنين الماضي، اضطرابا جزئيا في حركة السير بالممر المؤدي إلى شفشاون، بسبب وقوع انجراف للتربة بالممر الأيمن من المسلك المؤدي لشفشاون، والذي يوجد داخل النفوذ الترابي لجماعة بنقريش.

ونظرا لوجود ممرين بالطريق المؤدي لتطوان، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم ابتداء من اليوم الجمعة، تحويل حركة السير في الممر الموازي على طول 200 متر، مضيفة أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال الترميم.

ودعت الوزارة، في بلاغها، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24 ساعة على 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق.

كما جددت الدعوة لتتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة على الرقم الهاتفي 17 17 71 37 05.

(و م ع)