تفكيك عصابة بالناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي لسلوان بإقليم الناظور، صباح الأحد الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، كانت تنصب على مواطنين سوريين ويمنيين بعد إيهامهم بتهجيرهم نحو الضفة الأخرى.

وحسب مصادر « الصباح «، فإن العصابة تتكون من ستة أشخاص، يتحدر أربعة منهم من جماعة «بوعرك»، فيما يقطن أخطر عنصر في العصابة الملقب بـ»تشيبا» وشريك له بالناظور، إذ كان موضوع عدة مذكرات بحث بتهمة السرقة تحت طائلة التهديد والاختطاف.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر المركز الترابي لسلوان أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق أحد أفراد العصابة، تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة، مضيفة أنه تم حجز ثلاث سيارات، إضافة إلى قارب مطاطي كان يستعمل في تهريب البشر، ومبلغ مالي مهم عثر عليه حين انتقلت عناصر الدرك إلى بيت أحد الموقوفين في إطار البحث. ووضع المشتبه فيهم، رهن تدابير الحراسة النظرية في إطار التحقيق المنجز من قبل الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.

جمال الفكيكي (الناظور)