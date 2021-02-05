ثلاثة قتلى في حادثة بشيشاوة

أودت حادثة سير، الخميس الماضي، بإقليم شيشاوة بحياة ثلاثة أشخاص، كانوا على متن سيارة للنقل المزدوج بجبال جماعة تمزكدوين.

وأفادت مصادر مطلعة «الصباح»، أن سيارة للنقل المزدوج، والتي تولى سياقتها مستشار جماعي، كانت في اتجاه السوق الأسبوعي «خميس تمزكدوين» وعلى متنها 12 راكبا، قبل أن تصطدم بسيارة أخرى وتنقلب، ما أسفر عن وفاة شخصين في الحين، ووفاة شخص ثالث في طريقه للمستشفى، في حين أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

واستنفرت الحادثة السلطات المحلية والإقليمية، إذ انتقلت عناصر منها وقائد سرية الدرك الملكي بشيشاوة إلى مكان الحادث. وجرى نقل المصابين على متن سيارات الإسعاف التابعة لجماعة تمزكدوين والجماعات المجاورة لها، صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بأكادير (لقربه من الجماعة التي وقعت بها الحادثة)، والمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.

وباشرت عناصر الدرك الملكي بسرية شيشاوة، أبحاثها التمهيدية، بخصوص أسباب الحادثة، وفقا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت.

محمد العوال (آسفي)