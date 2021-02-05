إيقاف «حراك» مبحوث عنه بالجديدة

أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، في حالة اعتقال، مبحوثا عنه يتحدر من حي سيدي موسى، على خلفية تورطه في قضية الهجرة غير الشرعية، أوقف إثر حملة أمنية شنتها الشرطة القضائية تحت إشراف وبحضور العميد الاقليمي مصطفى رمحان، أفضت إلى إيقاف عدد من المبحوث عنهم في قضايا جنائية وجنحية.

وعلمت «الصباح» أن الموقوف ظل مختفيا عن الأنظار بعد إيقاف باقي شركائه، ضمن الشبكة المتخصصة في التهجير، والذين أدينوا سابقا بعقوبات متفاوتة. وتعود وقائع النازلة حين توصلت المصالح الأمنية، بخبر وجود حركة غير عادية، لعدد من الشباب قرب الشاطئ الصخري بمدخل المدينة، وتوجهت على الفور دورية أمنية معززة بفرقة الدراجين إلى المكان، ورصدت عددا من الشباب متفرقين، وقاربا للصيد التقليدي.

وتتبعت الدورية الأمنية خطى المرشحين للهجرة غير الشرعية، وأوقفت 14 شخصا وعاينت ملابسهم المبللة وأثر الرمال عليها وعلى وجوههم. وواصلت عملية البحث، وعثرت على 16 آخرين مختبئين بين الأشجار.

أحمد سكاب (الجديدة)