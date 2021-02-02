عمارة: الاستثمارات في مجال الطرق ارتفعت إلى حوالي 42 مليار درهم

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في مجال الطرق ارتفعت من 33 مليار درهم ما بين 2012 و2016 إلى حوالي 42 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2017 و2021.

وأوضح اعمارة في معرض رده على سؤال محوري حول “توسيع الشبكة الطرقية” بمجلس المستشارين، أن متوسط الاعتمادات السنوية وصل إلى 8,4 مليار درهم، مقابل 6,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، بنسبة نمو ارتفعت إلى 27 في المائة.

وعلى مستوى الطرق السريعة، التي توجد قيد الإنجاز، أفاد الوزير بأنها بلغت تقريبا 739 كلم بغلاف مالي قدره 6 ملايير درهم وتهم عددا من الطرق السريعة، أهمها الطريق السريع تيزنيت – العيون، مشيرا إلى أن هناك طرقا سريعة ستتم برمجتها انطلاقا من سنة 2021، على امتداد 244 كلم بغلاف مالي يصل إلى 5 ملايير درهم، وتهم على الخصوص الطريق السريع الحضري لمدينة أكادير والطريق السريع فاس-تاونات.

وأكد أن الوزارة تخصص لصيانة وعصرنة الشبكة الطرقية حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق، بما فيها مليار و250 مليون درهم سيتم تخصيصها لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الاعتيادية التي تكلف 250 مليون درهم.