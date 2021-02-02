بروتوكول تعاون لإدماج الأمازيغية في أشغال مجلس المستشارين

وقع مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على بروتوكول تعاون يروم تسريع وتيرة إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال المجلس.

ويهدف بروتوكول التعاون، الذي وقعه رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين قصد أجرأة وتفعيل مخطط العمل الذي أقره المجلس والمتضمن لكيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته، وكذا من أجل المساهمة المشتركة في إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، وتيسير استعمال هذه اللغة من قبل المجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك.

وبموجب بروتوكول التعاون، يسعى الطرفان إلى تنسيق الجهود بينهما من أجل وضع برامج عمل مشتركة للتكوين المستمر لدى مجلس المستشارين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين، كما يوثق الجانبان علاقات التعاون بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق، كل في مجال اختصاصاته .

ومن بين المهام الموكولة للمعهد، بموجب هذا البروتوكول، تقديم المساعدة اللازمة من أجل تيسير إدماج الأمازيغية بتنوعاتها اللسانية في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين ومختلف أجهزته .

أما مجلس المستشارين، فسيعمل، بالخصوص، على تقديم المساعدة لباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في القيام بالأبحاث والدراسات ذات الصلة بمجالات العمل البرلماني.

وقد اتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة يعهد إليها بتتبع تنفيذ ما تم إقراره من قبل ممثلي المؤسستين من إجراءات تطبيق هذا البروتوكول وتتبعه وتقييمه وفق برنامج عمل يحدده الطرفان .

(و م ع)