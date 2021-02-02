لشكر: العثماني يتلكأ في تحديد تاريخ الانتخابات

الاتحاد يدعو إلى جمع الأغلبية والانتقال إلى “التوافقات الكبرى” حول الاستحقاقات

استغرق الحديث عن تلكؤ رئيس الحكومة، ومعه الإدارة الترابية، في تحديد تواريخ الاستحقاقات المقبلة، نقاشا طويلا داخل اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، المنعقد أول أمس (الخميس). ونسبت مصادر إلى لشكر قوله «العثماني هو المسؤول الأول عن التأخير».

ودعت قيادة الاتحاد، الذي يبحث عن مترشحين «وازنين»، بدل بعض الأسماء التي ارتبطت فقط بالنضال والعمل النقابي، إلى ضرورة جمع الأغلبية والانتقال إلى التفعيل المؤسساتي

وتأتي دعوة قيادة حزب «الوردة» إلى ضرورة عقد اجتماع للأغلبية، بما أنها مسؤولة، على كافة المستويات، أمام الرأي العام، والشركاء المؤسساتيين، عن إدارة الحوار الوطني في هذا السياق، والسماح لكافة مكونات الحقل الوطني المؤسساتية بالمشاركة في التوافقات الوطنية الكبرى حول هذا الورش.

ومن باب المسؤولية السياسية الوطنية، يرى الاتحاد أن من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليه، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، تقديم الأجوبة الشافية، حول مآل المشاورات، وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها.

ودعت القيادة نفسها، إلى الخروج من التراخي الذي يطبع الحياة المؤسساتية لبلادنا وتكسير الرتابة التي تميز واقعنا المؤسساتي، والذي لا تستسيغه الحالة الراهنة أو الآفاق المستقبلية، نحو الثقة في الدينامية الوطنية، والروح السياسية الجماعية والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات.

ومن هذا المنطلق، يرى الاتحاد باعتباره حركة اجتماعية ديموقراطية، ذات مهمة إصلاحية، تاريخيا وحاليا ومستقبلا، أن الوضع يستوجب تسريع الإصلاحات التي دعا إليها ملك البلاد، أو توافقت عليها القوى الحية، وأن أي تلكؤ في إخراج المراسيم التطبيقية والقوانين اللازمة لإعداد بلادنا وبنياتها المؤسساتية للطفرة التي بشرت بها خطب جلالة الملك، وتقتضيها النقلة الإصلاحية، هو تقويض للتوجهات العليا، عبر فرض أمر واقع خطير يعطل بلادنا، ويهدر زمنها السياسي في منعطف حاسم من تاريخها.

ويرى الاتحاد أن الإصلاحات الديموقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، ويسائل في هذا الصدد رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات المقبلة. ويعتبر الاتحاد أن الزمن السياسي المغربي، والرهانات المتعددة الأبعاد، تفترض توسيع الوعاء الديموقراطي، من خلال الإصلاحات الضرورية، التي تضمن تمثيلية ناجعة للفئات الهشة في المجتمع، والرقي بالقوانين لأجل إدماجها في الدورة الوطنية، تشريعيا وترابيا، ويتعلق الأمر بالنساء والشباب ومغاربة العالم وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن شبكة من مكونات المجتمع.

عبد الله الكوزي