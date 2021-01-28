آسفي… حملة حول السلامة البحرية على متن مراكب الصيد

شهد ميناء آسفي، أمس الأربعاء، حملة تحسيسية لفائدة البحارة العاملين بالميناء المذكور، حول السلامة البحرية وأهمية ارتداء صدريات النجاة على متن مراكب الصيد.

وسعت هذه الحملة التحسيسية، التي تندرج في إطار قافلة وطنية حول السلامة البحرية ينظمها قطاع الصيد البحري تحت شعار “صدرية النجاة حماية للحياة” وسهر على تنفيذها معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، إلى تعريف البحارة العاملين بالميناء بالمعدات الضرورية للسلامة البحرية “سترة النجاة” أثناء مزاولة نشاط الصيد.

كما سعت إلى تقديم النصائح والإرشادات حول السلامة البحرية، والتوعية بخطورة الإبحار بدون صدرية النجاة، استنادا للحوادث البحرية التي تخلف سنويا خسائر مؤلمة في الأرواح البشرية، والناتجة عن عدم تطبيق القواعد الأساسية للسلامة البحرية من طرف البحارة.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح مدير معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، ادريس عطاس، أن هذه الحملة تروم الرفع من الوعي لدى البحارة بالميناء إزاء أهمية وضرورة استعمال الوسائل الذاتية (صدرية النجاة، جهاز الاتصال وعاكس الرادار) الكفيلة بإنقاذ حياتهم أثناء وقوع الحوادث البحرية.

وأضاف عطاس أن برنامج هذه الحملة التوعوية يشمل جميع البحارة، سواء العاملين في الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي، داعيا البحارة إلى الالتزام بوسائل السلامة الذاتية أثناء إبحارهم على متن مراكب الصيد.