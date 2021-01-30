تنقيل الصغار واستثناء الكبار

غالبا ما يتم وصف حركة تنقيلات الموظفين الصغار بصفات ونعوت، ضمنها التخليق وضخ دماء جديدة والرقي بالخدمات وغيرها من العناوين البارزة، التي تنسب المجهودات إلى المديرين الذين أجروا تلك التنقيلات، فيما الموظفون المعنيون، يتحملون الانعكاسات السلبية النفسية والمادية لتلك التصرفات الإدارية.

وتحاول التعليقات انتقاد المديرين الذين أجروا تلك التنقيلات، وعزوها إلى أهداف ضمنها تحقيق النجاعة والمردودية، بطرح أسئلة من قبيل إذا كان الوصول إلى تلك الأهداف والنتائج بسبب قرارات المدير وبصيرته، فلماذا لا تتم إعادة انتشار المديرين لتعميم تلك النجاحات على المناطق والمدن التي تنقصها النجاعة والمردودية؟ وبالتالي اختصار عدد المرحلين من مدنهم للعمل بمدن وجهات أخرى والابتعاد عن تفعيل التأديب المبطن للموظفين الصغار، والذي ينعكس سلبا على أدائهم ويدخلهم في أزمات نفسية واجتماعية ومادية.

وبلغت ذروة الاحتقان بسبب تنقيلات همت الجمارك، توجيه رسالة احتجاج إلى وزير المالية والاقتصاد في يوليوز الماضي، بعد تنقيل 700 جمركي، من مختلف الرتب.

وعبر أصحاب الرسالة عن استيائهم من سلوكات التفضيل والمحاباة، التي طبعت التنقيلات، موضحين أن تحكم مصلحة الموارد البشرية فيها، أسفر عن تمييز وأفضلية، إذ اقتصرت الحركة على الجمركيين حاملي السلاح دون غيرهم، كما استثنت الموظفين العاملين بالإدارة العامة بالرباط. كما وصفوها بالمرتجلة والعشوائية، سيما أن إدارة الجمارك نفذت في السنوات الأخيرة مجموعة من حركات التنقيل دون مراعاة الحالات الاجتماعية أو الصحية أو المادية، وضربت عرض الحائط بمبادئ الكرامة وتوفير الظروف الجديدة لأداء الوظيفة وغير ذلك مما احتوته رسالة الجمركيين إلى وزير المالية والاقتصاد.

من جهة ثانية تتحول التنقيلات في مؤسسات عمومية أخرى إلى سلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم.

المصطفى صفر