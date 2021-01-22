إلزام المصنعين والمستوردين بمواصفات قیاسیة جدیدة

أنهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم المستوردین والموزعین ومصنّعي المنتجات الصناعیة أنه نُشر بالجریدة الرسمیة القرار رقم – 2911 20 القاضي بإلزامیة التطبیق بالنسبة للمواصفات القیاسیة المغربیة على مستوى مطابقة المنتوجات الصناعية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن إلزامية التطبيق تشمل الصیغ الجدیدة لـ 25 مواصفة قیاسیة مغربیة، ابتداء من 17 مارس 2021، و40 مواصفة قیاسیة مغربیة جدیدة، ابتداء من 17 یونیو 2021 .

وأضاف المصدر أنه تم نشر لائحة ھذه المواصفات القیاسیة بالملحقین الأول والثاني من القرار المذكور، مشيرا إلى أنه يمكن تحمیلھا انطلاقا من موقع الوزارة على الأنترنت ma.gov.mcinet.www.

ومن جھة أخرى، يضيف البلاغ، فالمنتوجات الصناعیة المستوردة التي ستخضع للمراقبة على مستوى المراكز الحدودیة المغربیة، ابتداء من فاتح فبرایر 2021 ھي قطع غیار السیارات: العجلات والبطاریات وصفائح الفرامل والزجاج وعناصر الترشیح وأسلاك التحكم المیكانیكي، والنوابض ذات الشفرات والأنابیب الھوائیة المطاطیة للعجلات؛ ومواد البناء: زلیج السیرامیك والإسمنت ولفائف منع التسرب وتجھیزات المرافق

كما تشمل المنتوجات الألواح الخشبیة الصحیة والصنابیر والأنابیب البلاستیكیة، والأجھزة الغازیة: أجھزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازیة، والأسلاك الحدیدیة وحدید الخرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، والأحذیة، والمنتجات الكھربائیة: شواحن الھواتف المحمولة والقواطع الكھربائیة، إضافة إلى الأغطیة والزرابي والسجاد الصناعي (الموكیط) وأثواب المفروشات، وحفّاظات الأطفال.

وأشار المصذر إلى أنه یتم فحص المنتجات الصناعیة الأخرى الخاضعة للمراقبة عند الاستیراد قبل إرسالھا إلى المغرب، مرفوقة بشھادة مطابقة مسلمة من طرف إحدى ھیئات التفتیش المعتمدة.