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الرصد الوبائي … 1138 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1351 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 464 ألفا و 844 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 440 ألفا و 652 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8105 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.
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