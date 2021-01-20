الملك يهنئ فوستين-أرشانج تواديرا بعد إعادة انتخابه رئيسا لإفريقيا الوسطى

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى فوستين-أرشانج تواديرا، على إثر إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “إن شعب أفريقيا الوسطى، عبر من خلال تجديد ثقته فيكم، عن عزمه الراسخ على أن يواصل، بقيادة فخامتكم، مسلسل توطيد السلام والاستقرار وكذا كافة التدابير الرامية إلى المصالحة والتنمية في جمهورية أفريقيا الوسطى”.

وبعد أن أعرب جلالة الملك عن الارتياح للإرادة المشتركة للبلدين من أجل تقوية أواصر الأخوة والتضامن العريقة التي تجمعهما، وجعلها نموذجا للتعاون في خدمة وحدة وازدهار القارة الأفريقية، أكد جلالته للرئيس فوستين-أرشانج تواديرا استعداده الدائم لمواصلة العمل مع فخامته على تطوير العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية إفريقيا الوسطى.