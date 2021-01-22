إنقاذ ״حراكة״ من نشطاء حراك الريف

علم من مصدر مطلع، أن قوات خفر السواحل الإسباني، تمكنت مساء الأحد الماضي من إنقاذ عشرات المهاجرين السريين المتحدرين من منطقة الريف، كانوا على متن قوارب مطاطية من الحجم الصغير.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن السلطات الأمنية الإسبانية اعترضت خمسة قوارب، كان على متنها 53 مهاجرا سريا، أغلبهم أبحروا من سواحل الحسيمة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، يوجد أربعة شباب اعتقلوا على خلفية حراك الريف، وأفرج عنهم أخيرا، بعضهم كان ضمن مجموعة الزفزافي، ويتعلق الأمر بجمال مونا وعبد العالي حود ومحسن اثاري ومراد أرحو.

وأطلقت البحرية الإسبانية بعد زوال الأحد الماضي عملية بحث واسعة في بحر البوران بعد توصلها بإشعارات حول إبحار عدد من القوارب من المغرب في اتجاه السواحل الجنوبية لإسبانيا.

وكان معتقل آخر من مجموعة الزفزافي المعتقل بسجن طنجة 2، تمكن رفقة زوجته في وقت سابق من الوصول إلى السواحل الإسبانية على متن قارب مطاطي رفقة مهاجرين سريين.

جمال الفكيكيي (الحسيمة)