جنات صاحبة أفضل أغنية 2020

قال المشرفون على جائزة الإعلام والصحافة العربية، إن المغنية جنات المقيمة في مصر، من بين المتوجين.

ونالت جنات، حسب النتائج المعلن عنها، جائزة صاحبة أفضل أغنية للسنة الماضية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “أنا رايقة”، التي تعد من أغاني آخر ألبوم طرحته جنات السنة الماضية.

وشاركت المغنية المغربية مع متابعي صفحتها على موقع “إنستغرام”، خبر تتويجها، قبل أن تعبر عن سعادتها بحصولها على جائزة تعتمد على تصويت إعلاميين ونقاد، كما نشرت “ستوريات” لبعض زملائها ومتابعيها الذين قدموا لها التهاني بعد تتويجها بالجائزة.

وتعتمد جائزة الإعلام والصحافة العربية، على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني، والذين لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، في متابعة الأعمال الفنية، علما أنه نظرا للظروف الحالية بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة، أجل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري، إلى حين تحسن الأوضاع.

وفي موضوع آخر، تعود جنات، إلى عالم الكليب بعد غياب طويل، إذ اختارت تصوير أغنيتين من ألبومها الغنائي الأخير، على طريقة فيديو كليب.

وقالت جنات في تصريحات صحافية، إنها تضع، في الوقت الراهن اللمسات الأخيرة، لتصوير فيديو كليب أغنية من ألبومها.

وبالنسبة إلى الأغنيتين اللتين اختارت جنات أن تعود بهما إلى عالم الفيديو كليب، قالت إن الاختيار وقع على أغنية “أوعي”، التي حققت نسب مشاهدة كبيرة عند طرحها على موقع “يوتوب”، وأيضا “أنا في انتظارك”، التي تعد أيضا من أنجح أغاني ألبومها.

إيمان رضيف