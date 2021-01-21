رضا يعود بـ”سيدي”

عاد المغني محمد رضا، إلى جمهوره، من خلال أغنية جديدة، طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، تحمل عنوان “سيدي”.

وصور رضا جديده الفني على طريقة الفيديو كليب، صورت مشاهده بإفران، علما أن العمل من إنتاج محمد الكغاط، وأنجز تحت إشراف الشابة كوثر الترزاوي.

وتعامل رضا في “سيدي”، مع محمد نصيري في الكلمات والألحان، فيما عاد التوزيع لعبد الصمد عاكف، في حين حمل الإنتاج الصوتي توقيع محمد رضا بنفسه.

وقبل ساعات من طرح الأغنية، حرص رضا على تشويق جمهوره، وأيضا متابعي صفحته الرسمية على “انستغرام” لجديده الفني، قبل أن يدعوهم إلى مشاهدته على قناته الخاصة على “يوتوب”.

كما نشر رضا مقتطفات من الفيديو كليب، علما أنه من المتوقع أن يشارك مع متابعيه بعض كواليس تصوير فيديو الكليب، وهو الأمر الذي دأب عليه رضا.

يشار إلى أن آخر أعمال رضا أغنية بعنوان “هاد الصحرا”، وهي الأغنية التي تغنى فيها بالصحراء المغربية، علما أنها حظيت بتفاعل كبير. كما طرح الفنان المراكشي، قبلها أغنية تحمل عنوان “زينة البنات”، وهي الأغنية التي حققت أكثر من 9.6 ملايين مشاهدة على موقع “يوتوب”.

إ.ر