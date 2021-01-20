< يستهدف مرض التهاب الفقرات التصلبي، بشكل أساسي، الفئة العمرية بين 20 و30 سنة، ويعد أكثر شيوعا لدى النساء من الرجال.

< يتراوح معدل انتشار مرض التهاب الفقرات التصلبي بين 0.1 و0.2 % من الفئة السكانية.

< يعد التهاب الفقرات التصلبي المرض أكثر انتشارا في شمال أوربا، وأقل انتشارا في الكاريبيين المتحدرين من أصل إفريقي.

< حوالي 40 % من الأشخاص المصابون بالتهاب الفقرات التصلبي، يصابون بالتهاب في حجرة العين الأمامية، فيشعر المريض بألم في العين واحمرار، وحساسية للضوء.

< لا يوجد علاج شاف لالتهاب الفقرات التصلبي، ومعظم العلاجات التي تعطى للمرضى تكون إما لتخفيف سرعة تقدم المرض أو لعلاج المضاعفات أو لتسكين العوارض المرضية.

< التصحيح بالجراحة قد يساعد في حالات وجود تشوه في ثني العمود الفقري ناتج عن المرض، وبالتحديد في منطقة الرقبة (حيث يكون انحناء شديد للأسفل)، مع العلم أن هذه العملية تعتبر من العمليات الخطيرة.

< الموضع الأحدب الناتج عن الاندماج الكلي لفقرات العمود الفقري قد يؤثر في مشية المصاب، فزيادة الحداب يؤدي إلى إزاحة أمامية وسفلية في مركز الكتلة لدى المريض، فيعوض الجسم عن تلك الإزاحة بزيادة في ثني الركبة ومفصل الكاحل.

< يمتاز مشي المصاب بالحذر الشديد بسبب قدرته المحدودة على امتصاص الصدمات ورؤية الأفق.