إيقاف متهمين بالسرقة بقصبة تادلة

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بقصبة تادلة على النيابة العامة المختصة، صباح الثلاثاء الماضي، مشتبها فيهما للنظر في التهمتين المنسوبتين إليهما، وهما السرقات بالكسر وترويج المخدرات، بعد إيقافهما إثر عملية مراقبة عن بعد، أفضت إلى إيقافهما، بعد محاصرتهما.

ويتعلق الأمر بمتهمين يبلغان من العمر 28 سنة و31، من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا السرقة وترويج المخدرات، كسرا أقفال ستة محلات تجارية بمجموعة من أحياء قصبة تادلة، واستوليا على مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية وعلب السجائر، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تشخيص هويتيهما وإيقافهما.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيهما، عن حجز مفاتيح مزورة وأدوات تستعمل في تكسير الأقفال، فضلا عن جهاز للتسجيل خاص بكاميرات المراقبة وتلفاز وساعتين يدويتين وعددمن الأحذية النسوية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وبعد الاستماع إليهما من قبل محققين، اعترفا بالمنسوب إليهما، قبل أن يتم إيداعهما فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة لينالا جزاءهما.

سعيد فالق (بني ملال)