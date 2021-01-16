أكادير… توقيف ثلاثة أشخاص ضمن شبكة للهجرة غير المشروعة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بحي السلام بمدينة أكادير، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، حيث تم ضبطهم يأوون ستة مرشحين للهجرة غير المشروعة داخل منزل بالحي نفسه، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سترتين للنجاة.