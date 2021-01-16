القصر الكبير …إجهاض محاولة تهريب طنين و360 كيلوغرام من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير ،بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة ، من إجهاض محاولة تهريب طنين و 360 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “السواكن”، التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة القصر الكبير، والتي مكنت من ضبط سيارتين إحداهما نفعية والأخرى خفيفة، وذلك بعد الاشتباه في تسخيرهما لأغراض تتعلق بمحاولة تهريب شحنات من المخدرات.