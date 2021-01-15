المغرب وإسبانيا…عقد توأمة لتأمين نقل البضائع عبر الطرق

تم اليوم الجمعة بالرباط اختتام عقد التوأمة المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا “لتأمين نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بناء على الإطار التنظيمي الدولي (أ دي إر) “.

وتهدف هذه التوأمة، التي ترأس حفل اختتامها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، بحضور سفير إسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دياز-هوشليتنر رودريغيز، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، إلى مواكبة تنفيذ وتطبيق إجراءات القانون رقم 05-30 المرتبط بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة، تماشيا مع الإطار التنظيمي الدولي وذلك على مستوى النقل الداخلي والخارجي.

ويندرج هذا المشروع، التي تصل مدته 30 شهرا وتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 1.1 مليون أورو، في إطار التزام المغرب بتعزيز وتسريع عملية ملاءمة تنظيماته الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل، مع التشريعات والممارسات الجيدة الأوروبية وذلك في إطار برنامج ” إنجاح الوضع المتقدم”.