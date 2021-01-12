منظمة الصحة العالمية تحقق في منشأ كورونا بالصين

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن مهمة فريق الخبراء إلى الصين، والمقرر أن يبدأ عمله هذا الأسبوع لتعقب منشأ فيروس كورونا الجديد، تتعلق بالحصول على أجوبة علمية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية،مايكل رايان، في مؤتمر صحفي افتراضي، “فهم أصول المرض لا يتعلق بإيجاد شخص ما يقع عليه اللوم، بل يتعلق الأمر بالوصول إلى أجوبة علمية”.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية قد أعلنت أن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19، سيبدأ مهمته يوم الخميس المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان “أنه بعد التشاور بين الجانبين، سيزور فريق الخبراء الدوليين لمنظمة الصحة العالمية المكلف بتعقب فيروس كوفيد-19 الصين يوم 14 يناير لاجراء تعاون علمي مشترك مع العلماء الصينيين” .