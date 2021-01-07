فاس… توقيف شخص عرض المواطنين والشرطة لاعتداء بالسلاح الأبيض

تمكنت عناصر فرقة التدخلات العاملة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الخميس، من تحييد الخطر الناتج عن شخص يبلغ من العمر 31 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لضبط المشتبه فيه بساحة “فلورانسا” بمدينة فاس، بسبب حيازته لسكينين في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، حيث أبدى مقاومة عنيفة نتيجة حالة الاندفاع التي كان عليها، مما تسبب في إصابة مقدم شرطة بجروح على مستوى الساق.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما يجري إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والخلفيات وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن التحقق من وضعه الصحي والعقلي.