الولايات المتحدة .. الكونغرس يؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن

صادق الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه، على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، بعد جلسة استغرقت عدة ساعات، وأعقبت أعمال شغب وعنف تسبب فيها موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.

وصوت مجلسا الكونغرس بالرفض على اعتراض حلفاء الرئيس ترامب على تأكيد فوز جو بايدن بالانتخابات.

وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، لصالح رفض الاعتراض على تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا، في مسعى إما لإلغاء فوزه أو تأجيل المصادقة عليه.

كما صوت مجلس الشيوخ، بدوره، بأغلبية 92 صوتا مقابل سبعة أصوات برفض الاعتراض.