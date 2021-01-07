مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس :

– تطوان : 97 ملم

– شفشاون : 88 ملم

– تارودانت : 76 ملم

– الرباط – سلا : 55 ملم

– أكادير المسيرة : 52 ملم

– طنجة : 40 ملم

– الجديدة : 36 ملم

– الرباط المدينة : 33 ملم

– الدار البيضاء-أنفا : 32 ملم

– بنسليمان : 31 ملم

– القنيطرة : 22 ملم

– تيط امليل : 20 ملم

– العرائش : 19 ملم

– تازة وأكادير-إنزكان : 17 ملم

– النواصر : 14 ملم

– سيدي إفني : 10 ملم

– فاس وورزازات : 9 ملم

– المحمدية وتزنيت : 8 ملم

– سطات : 7 ملم

– إفران : 6 ملم

– الصويرة-المطار : 5,2 ملم

– مكناس : 5 ملم

– الناظور وخريبكة ومراكش وتاوريرت : ملمتر واحد

– وجدة وآسفي وبني ملال والصويرة الميناء والعيون : أقل من ملمتر واحد.