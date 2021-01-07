البيضاء … اضطراب في شبكة الطرامواي بسبب الأمطار

علم لدى مصدر من شركة ( RATP Dev Casablanca ) أن الحركة “مضطربة جدا “، صباح اليوم الخميس ، على مستوى شبكة الطراموي في الدار البيضاء ، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بالعاصمة الاقتصادية.

وقال مسؤول بالشركة ذاتها إنه “بعد الأمطار الغزيرة بالدار البيضاء ، فقد شهدت الحركة على مستوى الخطين الأول والثاني لطراموي الدار البيضاء ، اضطرابا كبيرا “.

وحسب المصدر ذاته ، فإنه “من الصعب تقدير مدة هذه الاضطرابات في حركة الطرامواي، لأن الأمر يرتبط بتصريف مياه الأمطار وأحوال الطقس”.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الاقتصادية شهدت هطول أمطار غزيرة خلال ال 48 ساعة الماضية، مما تسبب في اضطرابات على مستوى حركة الطرام ، وأضرار مادية همت الممتلكات العامة والخاصة.