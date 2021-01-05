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بالصور … البيضاء تتنفس تحت الماء

منذ ساعتين
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علم موقع الصباح أن أحياء وشوارع بالبيضاء، غرقت تحت الماء منذ الساعات الأولى من مساء اليوم الثلاثاء، جراء التساقطات المطرية الكثيفة التي شهدتها المدينة.

وأظهرت صور وأشرطة فيديو، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصل موقع الصباح بأخرى، أن المياه غمرت سيارات وقاطرات ترامواي، ثم منازل بأحياء مثل سباتة وعين الشق ووسط المدينة.

وبمجرد توصلها بمعلومات حول الحوادث المذكورة، بدأت عناصر الوقاية المدنية تدخلاتها العاجلة لإخلاء الشوارع الكبيرة بالمدينة، من المياه، لتسهيل حركة السير علما أن أشخاصا ظلوا محاصرين بفيضانات الأمطار إلى ما بعد العاشرة ليلا، في الطريق السيار وسط المدينة.

تفاصيل إضافية تجدونها غدا مساء في جريدة الصباح، في عدد الخميس.

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منذ ساعتين
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