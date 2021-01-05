نشرة خاصة … رياح وزخات قوية وأحيانا رعدية بعدد من الأقاليم

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بأن عددا من المناطق يرتقب أن تشهد رياحا محلية قوية يومي الأربعاء والخميس، وزخات قوية وأحيانا رعدية ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح محلية قوية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة) غدا الأربعاء، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الحادية عشرة ليلا، بعمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة والجديدة والصويرة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية.

كما يرتقب هبوب رياح قوية، بعد غد الخميس، ابتداء من منتصف الليل إلى غاية الحادية عشرة مساء، بكل من الحوز والحسيمة وأسا الزاك وشفشاون وشيشاوة والجديدة والرشيدية والسمارة والصويرة والفحص- أنجرة وفكيك وكلميم والعيون والعرائش والمضيق- الفنيدق وورزازات ووزان وآسفي وسيدي بنور وسيدي إفني وطانطان وطنجة-أصيلة وطرفاية وتارودانت وطاطا وتطوان وتنغير وتزنيت واليوسفية وزاكورة.

وتتوقع المديرية أيضا أن تشهد أقاليم آسفي والصويرة والجديدة وسيدي بنور وورزازات وميدلت وخنيفرة وإفران، هبوب رياح محلية قوية شيئا ما (من 60 إلى 70 كلم في الساعة) بعد زوال اليوم الثلاثاء والليلة القادمة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تشهد عمالات وأقاليم الجديدة والنواصر وبرشيد، زخات قوية وأحيانا رعدية، اليوم الثلاثاء، من الساعة الثانية زوالا إلى الثامنة مساء، ومن الساعة الثامنة ليلا من نفس اليوم إلى غاية الساعة السابعة صباحا غدا الأربعاء، أقاليم وعمالات تازة وتاونات ومولاي يعقوب ومكناس وفاس والحاجب وصفرو وإفران وخنيفرة والخميسات والجديدة وآسفي وسيدي بنور وسطات وبرشيد. ومن المرتقب أن تهم هذه الظاهرة الجوية أيضا، ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة الخامسة زوالا إلى غاية بعد غد الخميس على الساعة العاشرة صباحا، عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة وفحص-أنجرة والمضيق والفنيدق وشفشاون وتطوان والعرائش وأكادير إداوتانان وتارودانت وإنزكان-آيت ملول والصويرة.

وأشارت المديرية إلى أن زخات مطرية معتدلة يتوقع أن تهم أيضا بعد زوال اليوم أقاليم مديونة والدارالبيضاء والمحمدية وبن سليمان.