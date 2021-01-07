التقاعد يفاقم أزمة الخصاص بالمحاكم

قضاة يطالبون بدعم الكفاءات وتمكينها من حمل مشعل المسؤولية القضائية

انتهت 2020 على وقع تقاعد عدد من القضاة في عدد من المحاكم، إضافة إلى مسؤولين قضائيين، الشيء الذي زاد من عدد الخصاص في المحاكم، وفي مناصب المسؤولية، وهو الخصاص الذي سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أعلن عنه في مارس الماضي.

وأفادت مصادر “الصباح” أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من المفترض أن يضع ذلك الخصاص ضمن أولويات النقاط التي يجب وضعها في جدول الأعمال، في دورته المقبلة التي سيعلن عن افتتاحها يناير الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تأخر الإعلان عن النتائج سواء تلك المتعلقة بالتنقيلات، أو تعيين الفوج 43، زاد من تأزيم الوضعية.

وعلاقة بموضوع أشغال المجلس الأعلى السلطة القضائية نشر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينة حول أمنيات قاض بشأن 2021، والذي عاش تجربة الانتقال القضائي، وتضع في أولوياتها قيام المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ما تبقى من ولايته، بإعادة الاعتبار للقضاة أشخاصا أولا وجمعيات ثانيا، من خلال مد جسور التعاون البناء معها لأنها تمثل صوت القضاة وتعبر عن تطلعاتهم لما فيه خدمة القضاء والعدالة. وتعتبر مسألة الإنصاف أمنية ثانية بإنصاف القضاة الذين تعرضوا لتقييم غير منصف وأحيانا بشكل جماعي (حالة الناظور مثلا)، وفتح نقاش حول المفاهيم المرتبطة بمدونة السلوك القضائي، عوض فتح المتابعات التي لها علاقة بحرية التعبير والسلوك القضائي عموما، وتأطير بعض الأخطاء المهنية التي ليس فيها سوء النية وغير مرتبطة بالفساد، خاصة من قبل بعض القضاة حديثي العهد بالقضاء، والذين أسندت لهم مهام كبيرة في بداية عملهم المهني.

وجاءت مسألة التواصل مع الجمعيات المهنية بشكل دائم ودعمها في دفاعها عن مصالح القضاة المادية والاجتماعية والمعنوية، ضمن الأمنيات المعبر عنها، يليها دعم الكفاءات من القاضيات والقضاة عن طريق معايير تمكنهم من حمل مشعل المسؤولية القضائية وخدمة القضاء استجابة للخطاب الملكي لـ 20غشت 2009 الذي دعا فيه جلالته المجلس الأعلى للقضاء إلى تعيين مسؤولين قادرين على تنزيل فكرة الإصلاح، وتطوير العمل وجعله شفافا شيئا فشيئا، بما يخدم معيارية تدبير الوضعية الفردية للقاضي من بداية مساره المهني الى نهايته، لينعكس ذلك على جودة عمله وبالتالي صورة العدالة.

كريمة مصلي