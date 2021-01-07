تخفيض عقوبة قاتل رفيقه

المتهم توبع من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي بما قضى في حق أحد الأشخاص، مع تخفيض العقوبة السجينة من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12، بعد أن توبع المتهم من أجل ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

واعتبرت هيأة الحكم، أنه من خلال استنطاق المتهم من قبل ممثل الحق العام، وكذا الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق وتصريحات المتهم سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية، أكدت جميعها أن نية المتهم لم تكن تنصرف إلى قتل الضحية.

وقررت هيأة الحكم، تمتيع المتهم بظروف التخفيف نظرا لانعدام سوابقه، وكذا لظروفه الاجتماعية.

وطالب ممثل النيابة العامة، خلال جلسة المحاكمة، بتأييد الحكم الابتدائي بما قضى به، تطبيقا للقانون، وحتى يكون المتهم عبرة لغيره.

واعتبر ممثل النيابة العامة، أن اختفاء المتهم عن الأنظار بعد ارتكابه للجريمة، لمدة غير يسيرة، صعب من مأمورية ضباط الشرطة القضائية الموكول لهم البحث في هذه النازلة، إذ بعد مجهود كبير تم الاهتداء إلى المتهم في مدينة أخرى.

من جهته اعتبر دفاع المتهم، أن الأخير لم تكن نيته تنصرف إلى قتل الضحية، موضحا أن المجني عليه هو الذي بادر إلى الاعتداء على المتهم، وأن موكله كان في حالة دفاع عن النفس.

وأحالت عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بتمنار إقليم الصويرة، المتهم في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، وذلك لمتابعته من أجل المنسوب إليه، بعدما تم اعتقاله بأكادير.

ويستفاد من وثائق الملف، أنه تم العثور على جثة شخص يدعى “ا.م” (حوالي 69 سنة)، إذ باشر فريق المحققين عملية تمشيطية بأنحاء المدينة، أفضت إلى إيقاف العديد من المشتبه فيهم، والتحقيق معهم، سيما ذوي السوابق أو ممن تربطهم علاقات بالضحية، إلا أن كل تلك التحريات أسفرت عن إدانة شخصين كانا يحملان آثارا للجروح، بعد متابعتهما من أجل الضرب والجرح، بعدما ثبت للمحكمة وكذا للمحققين، أنه لا علاقة لهما بالجريمة، وأن كل ما في الأمر أنهما كانا ليلة الحادثة في جلسة سمر بينهما، قبل أن ينشب خلاف بينهما.

وسجلت النيابة العامة الجريمة ضد مجهول في بادئ الأمر، في وقت ظل حل لغزها، يطارد المحققين، إلى أن تم الاهتداء إلى الجاني، وذلك بعدما لاحظ فريق المحققين اختفاءه المفاجئ وغير المعتاد عن المنطقة، إذ ظلوا ينتظرون عودته دون جدوى، إلى أن قادهم أحد المخبرين إلى مكان وجوده بأكادير، إذ تم الانتقال إلى هناك، وإيقافه بعد التربص به قرب مسكن والدته، واصطحابه إلى مقر المركز القضائي للتحقيق معه. وأكد المتهم في تصريحاته التمهيدية، المضمنة في محضر البحث التمهيدي، أنه ليلة الحادث، كان مع الهالك في جلسة خمرية، انتهت بنشوب خلافات بسيطة بينهما، إذ وجه إليه الضحية ضربات بواسطة عصا عثر عليها تحت جثته، وهو ما لم يرق الجاني، الذي بادر إلى طعنه بواسطة قنينة زجاجية مكسورة، إذ وجه إليه عدة طعنات على مستوى الصدر والعنق، قبل أن يفر هربا، موضحا أنه لم يكن يعتقد أن نديمه لقي حفته.

م . ع (آسفي)