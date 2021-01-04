رياح قوية وأمطار رعدية مرتقبة من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، بأن رياحا قوية وأمطارا رعدية مرتقبة ابتداء من بعد غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة) بعد غد الأربعاء، من الساعة الثانية زوالا إلى الحادية عشرة ليلا، بعمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة والجديدة والصويرة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية.

كما يرتقب هبوب رياح قوية يوم الخميس المقبل، ابتداء من منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساء، بكل من الحوز والحسيمة وأسا الزاك وشفشاون وشيشاوة والجديدة والرشيدية والسمارة والصويرة والفحص- أنجرة وفكيك وكلميم والعيون والعرائش والمضيق- الفنيدق وورزازات ووزان وآسفي وسيدي بنور وسيدي إفني وطانطان وطنجة- أصيلة وطرفاية وتارودانت وطاطا وتطوان وتنغير وتزنيت واليوسفية وزاكورة.

وتتوقع المديرية أيضا أن تشهد مناطق طنجة واللوكوس وغرب الريف وسوس والشياضمة أمطارا رعدية يمكن أن تكون محليا مهمة يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع احتمال هبوب رياح محليا قوية يوم الجمعة المقبل بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والأطلس والجنوب الشرقي وشرق المملكة.