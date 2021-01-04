رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

توفي اليوم الإثنين الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة تكللت بعدد من الأعمال الفنية الخالدة.

ونعى العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب الراحل بتدوينات مؤثرة واصفين إياه ب “الكبير الذي رحل وفي جعبته أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية والعربية”.

وراكم الرحباني، وهو من مواليد 1938 في محافظة جبل لبنان، مسارا فنيا متنوعا ومتفردا، فمزج بين التلحين والتوزيع وكتابة الأغاني، كما كان قائد أوركسترا.

وشكل إلياس، إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان والوطن العربي.

ولحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، كما أنتج موسيقى تصويرية ل 25 فيلما ومسلسلا. ومن أشهر من لحن لهم الفنانة فيروز وصباح ووديع الصافي وملحم بركات ونصري شمس الدين وماجدة الرومي.

كما أنتج وألف عدة مسرحيات، منها “وادي شمسين” و”سفرة الأحلام” و”إيلا”. وتم تتويج الراحل بكثير من الجوائز الدولية المرموقة مثل “جائزة روستوك” الألمانية، وجوائز أخرى في كل من البرازيل وبلغاريا وبريطانيا واليونان.