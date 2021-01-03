الفقيه بن صالح : تجهيز 74 حجرة للتعليم الأولي وتسليم حافلتين للنقل المدرسي

أشرف محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، أخيرا، على حفل تسليم تجهيزات تهم 74 قسما للتعليم الأولي، موزعة على مستوى 15 جماعة ترابية بإقليم الفقيه بن صالح.

كما همت هذه العملية تسليم 350 دراجة هوائية لفائدة 350 من تلاميذ وتلميذات 14 ثانوية إعدادية موزعين على 10 جماعات ترابية بالوسط القروي بالإقليم، إضافة إلى تسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة جمعتين محليتين بكل من جماعة أولاد ازمام وجماعة بني شكدال.

وتندرج هذه العمليات، الممولة من قبل المجمع الشريف للفوسفاط، في إطار الدعم الذي يحظى به قطاع التربية والتكوين بمديرية الفقيه بن صالح من طرف الشركاء خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وكذا المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ( في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ) ، والمجمع الشريف للفوسفاط كمؤسسة وطنية ومواطنة رائدة في مجال دعم القطاعات الاجتماعية بالبلاد .

وكان المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح قد صادق في دورته الاستثنائية المنعقدة مؤخرا على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تهيئة وتجهيز بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم بتكلفة إجمالية تقدر ب800 ألف درهم.

وتهم هذه الاتفاقية، التي تجمع المجلس الإقليمي والمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بالفقيه بن صالح والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، بناء سور وسقيفة وتهيئة مرافق إحدى المؤسسات التعليمية، وكذا تجهيز داخليات بعض المؤسسات التعليمية الأخرى بالأغطية لفائدة التلاميذ.

(و م ع)