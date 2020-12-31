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أخبار 24/24

تسجيل 1861 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

منذ 3 ساعات
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raisisi lal mimouna

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2253 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 439 ألفا و193 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 407 ألفا و504 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7388 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

منذ 3 ساعات
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