تسجيل 1861 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2253 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 439 ألفا و193 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 407 ألفا و504 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7388 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.