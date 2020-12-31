دوبوي : المغرب قوة أمنية وحلقة وصل دولية في محاربة الإرهاب

أشاد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهي مجموعة تفكير متخصصة في قضايا الدفاع والجيوسياسة والجيوإستراتيجية، بالنموذج الأمني المغربي في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، مستعرضا أبرز نقاط قوته وركائز استراتيجيته في ما يتعلق بالتعاون الدولي في هذا المجال.

وقال دوبوي، في حوار مع جريدة “أطلس أنفو” الفرنسية، اليوم الخميس، “لقد دفع المغرب ثمنا غاليا لتحصيل الخبرة العالمية التي اكتسبها في مجال محاربة الإرهاب، فإذا ما نظرنا للسنوات الـ 25 الماضية، وإلى الهجمات الإرهابية التي تعرض لها منذ تفجير فندق أطلس أسني في 1994، وإلى غاية هجوم مقهى أركانة في 2011، سيسعنا فهم الطريقة والأسباب التي مكنته من تطوير وبلورة استراتيجيته الأمنية، بشكل يجعلها منيعة ضد التهديدات الإرهابية”.

وأضاف دوبوي قائلا “منذ 2002، شهد المغرب حوالي 300 عملية إرهابية مدبرة، شملت خطط تفجيرات واختطافات وتنسيقات مرتبطة بأعمال إرهابية وجماعات مسلحة كداعش، التي خططت لعمليات مختلفة شارك فيها 1500 مغربي ممن انضموا لهذا التنظيم الإرهابي، ما مكنه من الوصول إلى مرحلة “النضج” في مجال محاربة الإرهاب”.

وأشار المتحدث ذاته، أن “الخبرة التي اكتسبتها المملكة، من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بالأحداث الدموية التي شهدها، وبلورة آليات استباق وأنظمة أمنية متقدمة، ثم الاستجابة والتنسيق والتعاون الإقليمي والقاري في هذا المجال، خاصة على المستوى الأورومتوسطي، جعلتها (المملكة) قوة في مكافحة الإرهاب، وحلقة وصل أساسية فيه بين أوروبا وأفريقيا، وما وراء البحر الأبيض المتوسط”.

في السياق ذاته، ذكر دوبوي أن “النموذج المغربي للإسلام المعتدل والآمن والمتوازن، الذي يعارض ويدين الصورة التي يروجها الإرهابيون عن الدين الإسلامي، ساهم بشكل كبير في إكساب المغرب زخما دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مرونته الاجتماعية القوية والتزامه المثالي في المجال الثقافي، ثم المرجع المهيكل لصفة ملكه محمد السادس، ملكا وأميرا للمؤمنين، ورئيسا للجنة القدس”.

يسرى عويفي