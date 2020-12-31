الصين توافق على تسويق أول لقاح لكورونا

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها منحت ترخيصا بالتسويق “المشروط” لأول لقاح طورته بنفسها لكوفيد-19. وتم تطوير اللقاح من قبل مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة الصناعات الدوائية (سينوفارم). وحصل اللقاح المعطل المذكور على الموافقة من قبل الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية.

وأعلنت “سينوفارم”، أمس الأربعاء، أن النتائج المؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر أن لقاح كوفيد – 19 المعطل الذى طورته مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لها فعال بنسبة 79,34 في المائة، مضيفة أن اللقاح يقدم مستوى جيدا من الأمان بعد التطعيم،

وبناء على هذه النتائج “وافقت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في 30 دجنبر (..) على طلب تسجيل لقاح سيناوفارم (..) بشروط” وفق ما أعلن المسؤول الكبير في هذه الهيئة شين شيفاي، الذي أشار إلى أنه يتعين على المجموعة مواصلة تجاربها السريرية.

وأبرز مساعد وزير الصحة الصيني، زينغ يكسين، أن الموافقة على تسويق اللقاح ستسمح بتحصين المجموعات المعرضة أكثر من غيرها ولا سيما المسنون والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستشمل تلقيح السكان برمتهم.