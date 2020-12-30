الجمارك…تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها اليوم (الأربعاء)، عن تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2021.

وأفاد البلاغ أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، “تنهي إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب، أنه نظرا لاستمرار صعوبات التنقل إلى الخارج بسبب جائحة (كوفيد-19)، فقد تقرر تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2021.”

وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يخص السيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية قبولها المؤقت خلال سنة 2020 أو ستنتهي خلال النصف الأول من سنة 2021.

وأكدت الإدارة أنه “يتعين على الأشخاص المعنيين أو الأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المركبات (الفروع والأصول والأزوج المقيمين بالخارج كذلك) الاتصال بالمصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم من أجل استلام بطاقات القبول المؤقت الجديدة.

(و م ع)