أمين مال آسفي يستقيل

دبيرة يفوض مسؤولية تدبير شؤون الفريق إلى نائبه حنان

قدم امحمد بنخاتي، أمين مال أولمبيك آسفي لكرة القدم، استقالته.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الاستقالة أتت مفاجئة، ورغم المحاولات التي قام بها عدد من أعضاء المكتب لثني بنخاتي عنها، إلا أنه تشبث بقراره.

وأكد بنخاتي ل “الصباح”،”استقالتي من مهامي نهائية، ولا رجعة فيها، أؤكد أن الأسباب الكامنة وراء ذلك مهنية محضة، بعدما تم تكليفي بمسؤولية مهنية جديدة، أريد التفرغ لها. أشكر زملائي في المكتب المسير والمنخرطين على الثقة التي وضعوها في شخصي، وبطبيعة الحال أنا راض عن العمل الذي قدمته للفريق، طيلة المدة التي تقلدت فيها المسؤولية”.

وأضاف العضو المستقيل”رغم أني غادرت مكتب الفريق، سأبقى وفيا له ورهن إشارته. لا أحد يستطيع نزع حب الفريق من قلبي”.

وقدم عضو المكتب يونس السرغيني استقالته، بدوره، من المكتب المسير للفريق العبدي.

وأفاد مصدر مسؤول أن المكتب صادق على الاستقالة المفاجئة لبنخاتي والسرغيني.

ومنح أنور دبيرة، رئيس الفريق، تفويضا لنائبه عبد الرحيم حنان، لتدبير شؤون الفريق في المرحلة المقبلة.

ويعتبر حنان من الأعضاء النشيطين داخل المكتب المسير، ولعب دورا مهما في إقناع عدد من اللاعبين بتمديد عقودهم، وكان وراء ضم آخرين، قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن أولمبيك آسفي لائحة أعضاء مكتبه الجديد، قبل متم الأسبوع الجاري.

حسن الرفيق (آسفي)