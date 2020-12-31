عبير تلتحق بـ”ليلة العيد”

بدأت الممثلة المصرية عبير صبري تصوير أول مشاهدها في فيلم “ليلة العيد” مع المخرج سامح عبد العزيز في حارة السبكي بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر، إذ التحقت بأسرة العمل الذي انطلق تصويره قبل أيام. وتجسد عبير شخصية امرأة تعيش أحداثا كثيرة، علما أن العمل يناقش موضوع القهر الذي تتعرض له المرأة في الحياة، وأن لكل لمرأة حكاية مختلفة.

ويعد فيلم “ليلة العيد” من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي وبطولة يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبدالغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزي، وغيرهم.