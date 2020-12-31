فيلـم أمازيغـي فـي الأوسكـار

يحكي تجارب راع ووالده يعيشان في منطقة معزولة بجبال الأطلس

دخل الفيلم المغربي الناطق باللغة الأمازيغية “لا يهم إن نفقت البهائم”، دائرة الترشيحات لجوائز الأوسكار العالمية، في فئة أفضل فيلم قصير ل 2020.

وجاءت تسمية الفيلم المغربي “لا يهم إن نفقت البهائم” للمخرجة صوفيا العلوي، ضمن لائحة الترشيحات للأوسكار، بعد سلسلة من النجاحات السابقة، إذ حصل على الجائزة الكبرى لمهرجان ساندانس 2020، كما تم ترشيحه في فئة أحسن شريط قصير لجوائز سيزار 2021، علما أنه كان الفيلم المغربي الوحيد المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان ساندانس، وفاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم لهذا المهرجان، الذي يعتبر أحد أهم الأحداث السينمائية المستقلة في العالم.

كما شارك الفيلم نفسه في المسابقة الرسمية للفيلم القصير بالدورة الواحدة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

ويحكي الشريط الناطق بالأمازيغية حياة عبد الله الراعي الشاب ووالده اللذين يعيشان في منطقة معزولة بجبال الأطلس، ويعاينان قطيع أغنامهما المهدد بالنفوق، إذ على عبد الله أن يقطع مسافة يوم كامل مشيا لاقتناء العلف من قرية بعيدة، وعند وصوله إلى القرية يكتشف أنها جرداء، والسبب حدث غريب أذهل كل السكان. ويتساءل الفيلم، حسب ورقة للتعريف به توصلت بها “الصباح”، ب”شاعرية وغرابة عن علاقة العقيدة باليقين والشك، ويحاول أن يجيب ببساطة أنه كي نؤمن بيقين يجب أولا الشك في كل شيء”. ويشارك في الفيلم ممثلون غير محترفين من منطقة إملشيل بالأطلس، تعرفت عليهم المخرجة شهورا قليلة قبل بداية التصوير.

خالد العطاوي