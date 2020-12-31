تأخر الحسم في “سيدات الشوبينغ”

مازالت القناة الثانية “دوزيم” لم تحسم بعد في شأن برنامج “سيدات الشوبينغ”، من تقديم ليلى الحديوي. وفي الوقت الذي تحدثت فيه الحديوي سابقا، عن استعداد القناة لتقديم جزء ثان من البرنامج، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، باعتبار أنه كان من البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة عالية، مازالت شركة الإنتاج لم تتخذ بعد أي خطوة في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وأنها مازالت تنتظر الضوء الأخضر من القناة.

وقال احد أعضاء فريق البرنامج، إن جائحة كورونا أربكت حساب الكثير من شركات الإنتاج، سيما بعد توقيف التصوير ومنع التجمعات، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشركة المكلفة بتنفيذ انتاج “سيدات الشوبينغ”.

وفي سياق متصل، قالت الحديوي، في وقت سابق، إن برنامج “سيدات الشوبينغ”، سيعود إلى شاشة “دوزيم” في موسمه الثاني، بعد أن انتهت من عرض جل حلقات الموسم الأول.

وأوضحت الحديوي في حديثها مع “الصباح”، أن مشـاهــدي البرنامج، سيكونون على موعد مع حلقات جديدة منه، ستتضمن العديد من المفاجــآت، قبل أن تضيف أن فريق العمل، سيحرص على الاستمرار في تقــديم كــل ما هـــو متميز، حتى يظل في مستــوى انتظــارات المشاهدين.

إ.ر