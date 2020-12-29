سفير المغرب بالهند : العنصر اليهودي كان دائما جزءا من الهوية والثقافة المغربية

أكد محمد مالكي، سفير المغرب في الهند، أمس (الاثنين)، أن العنصر اليهودي كان دائما جزءا من الهوية والثقافة المغربية.

وأبرز مالكي، في حديث ليومية “ذا إيكونوميك تايمز” الهندية، أن علاقات المغرب مع اسرائيل ذات خصوصية، وهي متميزة عن الروابط التي تجمع اسرائيل مع البلدان الأخرى في المنطقة، مضيفا أن الروابط بين البلدين “كانت دائما قائمة على مستويات مختلفة، ولهذا السبب نتحدث عن إعادة تفعيل الآليات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية عوضا عن التطبيع”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى خصوصية المغرب في العالم العربي تجاه الطائفة اليهودية عبر التاريخ، مذكرا في هذا السياق بالعمل البطولي الذي قام به جلالة المغفور له محمد الخامس في حماية المغاربة من الديانة اليهودية وموقفه الحازم ضد السياسة المعادية للسامية للنظام النازي لحكومة فيشي.

وأضاف أن جلالة المغفور له محمد الخامس كان قد ذكر بصفته كأمير لكافة لمؤمنين وليس المسلمين فقط. وهو موقف عزز هذه الصلة الروحية بين الطائفة اليهودية وملوك المغرب.

من جانب آخر، أشار مالكي إلى أن اليهود المغاربة اضطلعوا ولا يزالون يضطلعون بأدوار رئيسية في الحياة السياسية المغربية، مضيفا أن إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل من شأنه أن يضخ زخما جديدا في هذه العلاقات.

(و م ع)