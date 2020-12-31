15 مليونا للاعبي منتخب الشباب

التصفيات تنتهي بأحداث لا رياضية استدعت تدخل الأمن

منحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 15 مليونا لكل لاعب من المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بعد التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب، في فبراير المقبل بموريتانيا.

وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة وزعت شيكات على لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مكافأة لهم على التأهل، من أجل تشجيعهم على بذل مجهود أكبر في المنافسات المقبلة.

وتصدر المنتخب الوطني للشباب التصفيات بخمس نقط التي اختتمت، أول أمس (الأحد) بتونس، إلى جانب المنتخب التونسي، الذي تمكن من حجز بطاقة التأهل الثانية عن منطقة شمال إفريقيا، بفوزه على نظيره الليبي بهدف لصفر، سجله شهاب العبيدي في الدقيقة 85.

وعرفت مباراة المنتخبين التونسي والليبي أحداثا مؤسفة، بعد اشتباك الطرفين في نهايتها، ما استدعى تدخل رجال الأمن، من أجل تفريق اللاعبين.

صلاح الدين محسن