مرشاد: جاهز للجراحة

أكد هشام مرشاد، مهاجم سريع وادي زم، أنه سيغيب ستة أشهر عن الملاعب، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي أمام شباب المحمدية، وسيخضع لعملية جراحية.

وأضاف مرشاد، في تصريح ل»الصباح»، أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة على يد البروفيسور محمد العرصي.

وتابع «فضلت عدم التسرع في الخضوع للعملية، رغم أنني جاهز لها، إذ أتمتع بمعنويات مرتفعة، ولدي عزيمة قوية للتجاوب مع العلاج».

واعتبر مرشاد أنه كان ضحية تدخل قوي في آخر لحظات المواجهة أمام شباب المحمدية، بملعب البشير.

وأفاد «تلقيت مساندة ودعما كبيرين من اللاعبين والجماهير والطاقم التقني، وأيضا المكتب المسير للسريع، الذي يواصل اتصالاته، ويرفع معنوياتي».

وسجل مرشاد أول هدف للسريع هذا الموسم، في شباك أمين العمري، حارس مرمى مولودية وجدة، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الأولى من البطولة.

عبد العزيز خمال (وادي زم)