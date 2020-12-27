إحداث مدينة المهن والكفاءات بكلميم

تم أمس (السبت) بكلميم، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وولاية جهة كلميم واد نون ومجلس الجهة، لإحداث مدينة المهن والكفاءات، بمبلغ 125 مليون درهم.

ووقعت هذه الاتفاقية خلال ورشة جهوية لبحث ومناقشة الخارطة التكوينية والرؤيا الاستراتيجية لمدينة المهن والكفاءات الخاصة بجهة كلميم واد نون ، من طرف المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، ووالي الجهة محمد الناجم أبهاي، ورئيسة الجهة مباركة بوعيدة.

ويشتمل هذا المشروع ، الذي يدخل في إطار تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير قطاع التكوين المهني ، على أربعة أقطاب وهي : الفلاحة، والرقمية، والصيد البحري، وقطاع البناء والأشغال.

وأكدت طريشة خلال هذا اللقاء أن هذه المدينة المرتقب أن ينطلق التكوين بها سنة 2023 ، ستوفر 1000 مقعد بيداغوجي.

وسيتم العرض التكويني في إطار هذا المشروع، الذي سيمتد على مساحة تصل 4 هكتارات، من خلال اعتماد 29 شعبة للتكوين، 40 في المائة منها للفلاحة و28 في المائة للرقمية و16 في المائة للصيد البحري والباقي سيخصص لقطب البناء والأشغال العمومية.