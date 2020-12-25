كتاب الضبط بالجديدة يضاعفون الجهود

لم يمر لقاء جمع ممثلين نقابيين لكتاب الضبط العاملين بالمحكمة الابتدائية للجديدة، بوكيل الملك، دون وضع خارطة طريق لمضاعفة الجهود والرقي بالخدمات المقدمة للمرتفقين.

وعبر أعضاء المكتب المحلي بالجديدة التابع للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استعدادهم للانخراط بقوة في الرقي بعمل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للجديدة، لخدمة المرتفقين والعدالة ككل، منوهين، في بلاغ، بالمجهودات التي يبذلها وكيل الملك لخدمة القضاء والإدارة القضائية وحماية كرامة الموظفين.

وجاء لقاء وكيل الملك بأعضاء المكتب النقابي عقب احتقان أججه حادث وقع يوم الجمعة الماضي، عزموا إثره تنفيذ وقفة احتجاجية صبيحة الاثنين الماضي، إلا أن استقبالهم من قبل المسؤول الأول عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، والإصغاء إلى مشاكلهم ومقترحاتهم بشأن ضمان كرامة الموظفين وحمايتهم أثناء ممارسة مهامهم، أسفر عن إلغاء الشكل الاحتجاجي والانخراط في مسار الرقي بالعمل داخل المحكمة.