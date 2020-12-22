فوضيل ودروس يغنيان لمراكش

سجلا أغنية قبل أيام ويستعدان لتصوير فيديو كليبها

علمت “الصباح” أن فوضيل، المغني الجزائري المقيم في المغرب، تعاون مع الرابور المغربي “ديزي دروس”، لتقديم ديو مشترك، ينتظر أن يفرجا عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة إن فوضيل، فكر في التعاون مع دروس، وتقديم عمل مشترك، إذ وضعا لمساتهما الأخيرة على أغنية، اختارا تصويرها على طريقة فيديو كليب.

وحسب ما أكدته المصادر ذاتها، فإن دروس، حل، قبل أيام بمراكش من أجل تسجيل الأغنية في أحد استوديوهات المدينة، ويضعان في الوقت الراهن الترتيبات الأخيرة لتصوير مشاهد فيديو كليب الأغنية في مراكش أيضا.

واختار فوضيل وديزي دروس، عدم كشف تفاصيل تعاونهما على صفحاتهما على موقع التواصل الاجتماعي، لتكون الأغنية الجديدة مفاجأة لجمهورهما.

وفي سياق متصل، طرح فضيل قبل حوالي شهر، عبر قناته الرسمية على “يوتوب”، أغنية تحمل عنوان “سمايل”، صورت على طريقة فيديو كليب، وهو العمل الفني الذي اختار فضيل أن يحمل الكثير من الإيجابية، لضخ منسوب فائق من الأمل في غد أفضل، خاصة في ظل الظروف الصحية التي يمر منها العالم بسبب جائحة كورونا.

وتعاون فوضيل في “سمايل” مع سمير موجاري على مستوى كتابة الكلمات، ورشيد محمد علي في التوزيع الموسيقي، فيـما صور الفيديو كليب بطنجة تحت إدارة المخرج حسن الكرفتي.

ومن جانبه، تألق دروس في آخر أغنية طرحها على قناته الرسمية على “يوتوب”، ويتعلق الأمر بـ “نوطـة”، وهي أول أغنية رومانسية في مسيرة الرابور المغربي، علما أنها من كلماته.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وحظيت بنسب مشاهدة مهمة، إذ شاهدها بعد حوالي شهر من طرحها، أكثر من 10 ملايين مشاهد.

إيمان رضيف