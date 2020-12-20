إيقاف جانحين بمراكش

تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من إيقاف شخص موضوع بحث على الصعيد الوطني، من أجل تورطه في قضية تتعلق بمسك وترويج الكوكايين.

وأفاد مصدر مطلع أن الإيقاف جاء إثر عملية تتبع ومراقبة سرية لتحركات المعني بالأمر، إلى أن جرى ضبطه متلبسا بحيازة لفافتين من مخدر الكوكايين، بأحد أحياء المدينة العتيقة.

وجرى الاحتفاظ بالموقوف تحث تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث لحين تقديمه أمام العدالة، وتتواصل التحريات في أفق استكمال عناصر البحث والوصول لشركاء آخرين محتملين في سياق القضية نفسها.

وفي موضوع آخر، فكت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي بمراكش، لغز العديد من السرقات التي شهدها الحي المذكور.

وأوضح مصدر مطلع أن عناصر الأمن استثمرت دراسة تحليلية لمجموعة من الشكايات التي تقدم بها ضحايا السرقات المشار إليها، من أجل مباشرة التحريات، فضبط أحد المشتبه فيهم وبحوزته دراجة هوائية تشكل موضوع سرقة.

واعترف المعني بالأمر بعض إخضاعه للبحث، باقترافه عددا من السرقات همت منازل وسيارات، وكذا سرقة دراجات نارية، ما تأكد خلال عرضه على الضحايا الذين تعرفوا عليه. وجرى وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية من أجل البحث، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

عادل بلقاضي (مراكش)