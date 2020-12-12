إدانة متهم بتهجير عاطلين

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، متهما بتهجير مغاربة، بالحبس النافذ لسنة واحدة وأدائه 5 آلاف درهم غرامة نافذة، بتهمة “تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد والاتفاق في إطار عصابة”، في ثاني حكم مرتبط بشبكة متخصصة في التهجير السري.

وبرأت هيأة الحكم، المتهم المتزوج والأب، من تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها، وإرجاع مبلغ كفالة السراح إليه، بعد خصم الغرامة والصائر، مع فصل ملف متهم ثان توبع معه، لإجراء المسطرة الغيابية في حقه بعد تخلفه عن كل جلسات محاكمتهما طيلة 15 شهرا. واتهم المعنيان و35 شخصا آخر من مدن مختلفة خاصة فاس ومكناس ووجدة وأحفير وكرسيف، بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل عملية تهجير شباب عاطل عن العمل وتزوير وثائق إدارية وعرفية وبنكية، للحصول على تأشيرة الدخول للديار الفرنسية، قبل اكتشاف مصالح قنصلية فاس الأمر وتقديمها شكايات ضد بعضهم.

حميد الأبيض (فاس)