تفكيك عصابة سرقة المحلات التجارية

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أخيرا، من إيقاف ثلاثة قاصرين ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات التجارية.

وأوضح مصدر مطلع ل”الصباح”، أن المصالح الأمنية تفاعلت بشكل سريع مع العديد من الشكايات تصب كلها في السرقات من داخل محلات تجارية، أغلبها نفذ بحي أناسي بمنطقة مرجان إلى جانب سرقة أخرى استهدفت محلا تجاريا بحي البساتين بمكناس، إذ تمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة وبطائق تعبئة وعلب من الحلوى، ما دفع العناصر الأمنية إلى التكثيف من أبحاثها الميدانية ودوريات المراقبة الليلية بالمنطقة المذكورة، كللت بإيقاف ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و17 ،متلبسين بتنفيذ سرقة أحد المحلات التجارية في وقت متأخر من الليل ومتحوزين بأسلحة بيضاء ومعدات تدخل في أنشطتهم الإجرامية.

ح . ب (مكناس)