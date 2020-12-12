التلقيح ضد كورونا … والعلو: الحذر واجب

الصيدلي المختص في العلوم البيولوجية قال إن مضاعفاته وآثاره السلبية ما زالت في طور الأبحاث

أكد الدكتور عبد الحفيظ والعلو، صيدلي مختص في العلوم البيولوجية الوبائية وخريج معهد باستور بباريس ل”الصباح” أن المغرب يباشر مفاوضات مع بريطانيا بهدف استيراد الجرعة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والذي من شأنه أن يخول الحصول على مناعة تتراوح ما بين 70 و80 في المائة، وذلك بعد الإعلان عن الاستعداد لأخذ الجرعة الأولى المتمثلة في اللقاح الصيني.

“إن الجرعة الأولى من اللقاح الصيني ليست كافية، فهي ستمنح الجسم فقط مناعة تتراوح ما بين 40 و50 في المائة”، يقول والعلو، مضيفا أنه لابد من جرعة ثانية، لكن الصين لا يمكن أن تنتج كميات كبيرة من اللقاح لعدة دول.

وعن رأي والعلو بشأن اختيار المغرب اللقاح الصيني، قال “لا يتطلب شروطا استثنائية لتخزينه مقارنة مع اللقاحات الأخرى، نظير اللقاح المنتج من قبل شركة “فايزر” بأمريكا، الذي يتطلب جهدا لوجيستيكيا للتبريد يصل إلى ناقص 80 درجة حتى يظل محافظا على فعالية”، مضيفا “بينما اللقاح الصيني يمكن له تحمل الحرارة ما بين 2 إلى 8 درجات وبالتالي الاحتفاظ به في أي جهاز للتبريد على غرار مجموعة من الأدوية التي تتطلب ذلك”.

وكشف والعلو أنه تبعا للمعطيات المتداولة تم تأكيد فعالية اللقاح الصيني بنسبة تتراوح ما بين 80 و90 في المائة، مضيفا “إلا أنه لا يمكن الحسم بشكل نهائي في فعاليته، إذ مازلنا ننتظر نتائج عينات الدم ل600 متطوع مغربي التي أرسلت للصين”.

وفي ما يخص التأثيرات الجانبية للقاح الصيني، قال والعلو “مازالت المضاعفات والآثار السلبية للقاح الصيني في طور الأبحاث، كما أن الأمر يتطلب حذرا وتريثا ومقارنة النتائج وهذا نقاش مفتوح بين الخبراء على الصعيد العالمي، إذ قبل الترخيص بطرح اللقاح لابد من أن يستجيب لمساطر علمية وتقنية، ثم يتم نشر نتائجه في مجلات علمية، يطلع عليها الخبراء والمختصون في العالم”.

واسترسل والعلو قائلا إنه من خلال ما تبين منذ انطلاق الأبحاث فإن الأعراض الجانبية للقاح الصيني خفيفة، لكن يتعين الانتظار إلى حين الانتهاء من التجارب السريرية والإعلان عن النتائج الرسمية.

أمينة كندي